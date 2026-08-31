Katar, Nepal'e Acil Yardım Uçurdu - Son Dakika
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Katar, Nepal'e Acil Yardım Uçurdu

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Katar, Nepal'deki selden etkilenenlere insani yardım malzemeleri gönderdi. 52 bin kişi yararlanacak.

Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir yardım uçağı Nepal'de meydana gelen selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere Katar Kalkınma Fonu tarafından hazırlanan acil insani yardım malzemelerini Nepal'e götürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre insani yardım sevkiyatı, Katar'ın afet ve krizlere müdahale çalışmalarını destekleme ve uluslararası dayanışmayı güçlendirme çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 52 bin kişinin yararlanması beklenen yardım paketinde su çekme ve pompalama ekipmanları, aydınlatma malzemeleri, gıda ve çok amaçlı çadırlar yer alıyor. Yardımlarla, özellikle su ve temel hizmetlere erişimde güçlük yaşayan bölgelerdeki aile ve çocukların acil ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada, yardımın Katar'ın kriz ve afetlerden etkilenen ülke ve halklara destek politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

Katar'ın uluslararası işbirliği anlayışının acil insani müdahaleyle sınırlı olmadığı, krizlerin çözümüne ve toplumların dayanıklılık ile toparlanma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı da kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Katar'ın, afet ve krizlere müdahaleye yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi, ülkeler ve halklar arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Katar Uluslararası Arama ve Kurtarma Grubu da yardımların afetten etkilenen bölgelere ulaştırılması ve sahadaki insani çalışmaların desteklenmesinde görev alıyor.

- Nepal'deki sel felaketi

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükselmiş, kayıp sayısı da 4 bin 247 olarak açıklanmıştı. Nepalli yetkililer, bölgede kurtarılan kişi sayısının 10 bin 451 olduğunu belirtmişti.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Selde düzinelerce köprü yıkılıp yollar hasar görürken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) başlangıçta deprem olarak açıkladığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağını buzul çökmesi olarak güncellemişti.

Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları da selin dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Nepal'e Acil Yardım Uçurdu - Son Dakika

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