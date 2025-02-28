Katar, Sudan'a Destek Açıklaması Yaptı

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Katar, Sudan'ın birliği, bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm taraflara ulusal çıkarları önceleme çağrısında bulunuldu.

Sudan'ın bölünmesi riskinin engellenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Sudan halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma yönündeki beklentilerini karşılayan ve ülkede kalıcı barışa giden bir diyalog çağrısı yinelendi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti ve 9 milyona yakın kişi de ülke içinde yerinden edildi.

Ülkede, 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.