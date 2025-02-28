Katar, Sudan'a Destek Açıklaması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar, Sudan'a Destek Açıklaması Yaptı

Katar, Sudan'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdi, barış için diyalog çağrısı yaptı.

28.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, Sudan'ın birliği, bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm taraflara ulusal çıkarları önceleme çağrısında bulunuldu.

Sudan'ın bölünmesi riskinin engellenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Sudan halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma yönündeki beklentilerini karşılayan ve ülkede kalıcı barışa giden bir diyalog çağrısı yinelendi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti ve 9 milyona yakın kişi de ülke içinde yerinden edildi.

Ülkede, 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, Sudan'a Destek Açıklaması Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:09:49. #1.12#
SON DAKİKA: Katar, Sudan'a Destek Açıklaması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.