Katar, Suriye Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

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(ANKARA) - Katar, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini HTŞ terör örgütü liderliğindeki muhalif grupların eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından yeniden başlatacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed el-Ansari, "Gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğimizi yakında yeniden açacağız" dedi. Açıklamada, bu adımın "iki ülke arasındaki yakın tarihi kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi" amaçladığı belirtildi.

Ansari, "Katar'ın şu anda Suriye halkına sağladığı insani yardımların hava yoluyla akışını kolaylaştırmak için ilgili yetkililerle koordinasyonu artırmayı" hedeflediğini ifade etti.

Katar, Esad yönetimine karşı 2011 Temmuz'unda başlayan isyanın iç savaşa dönüşmesinin ardından Şam'daki büyükelçisini geri çağırmış ve büyükelçiliğini kapatmıştı.