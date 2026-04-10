Katar, Türkiye'den 6 Togg Araç Satın Aldı
Katar, Türkiye'den 6 Togg Araç Satın Aldı

10.04.2026 16:29
Katar, Türkiye'nin sanayisine güvenini göstermek için 6 Togg aracı elçilikte kullanmak üzere aldı.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk sanayisinin kalitesine ve gelişimine duyduğu güvenin göstergesi olarak elçilik bünyesinde kullanılmak üzere 6 Togg satın aldı.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın Türk sanayisinin kalitesine ve gelişimine duyduğu artan güvene, teknolojik ve ileri sanayi alanlarındaki kayda değer ilerlemelere işaret ederek, "Katar'ın Türkiye nezdindeki diplomatik misyonunun, yerli üretim Togg marka araçlar satın aldığını gururla ifade etmek isterim." dedi.

Al-Henzab, bu tercihin Katar ile Türkiye arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri ve artan stratejik ortaklık çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu ilişkiler sayesinde farklı işbirliği alanlarını, özellikle ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarını desteklemeye ve güçlendirmeye özen göstermekteyiz." diye konuştu.

Büyükelçi Al-Henzab, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımın, Türk sanayisinin kaydettiği nitelikli başarıları takdir ettiğimizi ve sürdürülebilir kalkınma yollarını güçlendirmeye katkıda bulunan yenilikçi modelleri desteklemeye özen gösterdiğimizi yansıttığını vurgulamak isterim. İki kardeş ülke arasında daha verimli ve yapıcı işbirliğinin devamını da dört gözle bekliyoruz."

Al-Henzab, konuşmasının ardından Togg sürüşü yaptı ve elçilik personeliyle aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Katar, TOGG

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
