Katar ve Almanya'dan Gerilim Azaltma Diplomasi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani ile Alman mevkidaşı Wadephul, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Katar ile Almanya arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarının yanı sıra ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar masaya yatırıldı.

Al Sani, görüşmede tüm tarafların diyalog ve diplomasiye bağlı kalmasının önemine vurgu yaparak ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında varılan uzlaşıların uygulanması gerektiğini kaydetti.

Katarlı Bakan ayrıca Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasının ve bölgesel güvenliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

Katar'ın, gerilimin azaltılmasına ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına yönelik tüm girişimlere tam destek verdiğini yineleyen Al Sani, diplomatik çözüm çabalarının sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.