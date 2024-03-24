Katar ve BM, Gazze'ye insani yardımların girişini kolaylaştırmak için görüştü - Son Dakika
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Katar ve BM, Gazze'ye insani yardımların girişini kolaylaştırmak için görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin kolaylaştırılması konusunu ele aldı. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımların girişinin kolaylaştırılması için çabaların güçlendirilmesi konuları değerlendirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, milyonlarca kişi yerinden edildi.

24.03.2024 18:01
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin kolaylaştırılması konusunu ele aldı.

Katar Haber Ajansı'nın (QNA) haberine göre, Al Sani, başkent Doha'da Griffiths ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için bölgede ve uluslararası alanda çabaların güçlendirilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişinin kolaylaştırılması konularının değerlendirildiği belirtildi.

Al Sani'nin görüşmede, BM'nin Gazze'de "kötüleşen insani durumla mücadele etmeye yönelik çabaların desteklenmesi ve abluka altındaki Filistinlilerin acılarının dindirilmesi" konusunda oynadığı rolün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin halkına karşı "soykırım" suçu işlemekle yargılanan Tel Aviv yönetimi, 5 ay önce başlattığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve ablukasını ramazan ayında da sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alarak insani bir felakete sebep olan İsrail'in saldırıları yüzünden, Gazze'de yaşayan 2,3 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyonu yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve BM, Gazze'ye insani yardımların girişini kolaylaştırmak için görüştü - Son Dakika

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