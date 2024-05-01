Katar ve Filistin liderleri İsrail\'in saldırılarını değerlendirdi

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Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistinli mevkidaşı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Mustafa ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ele alındı.

Al Sani ve Mustafa görüşmede, ateşkese varılması için bölgesel ve uluslararası çabaların güçlendirilmesi ve insani yardımın Gazze'nin tüm bölgelerine hiçbir engel olmadan girişinin kolaylaştırılması konusu üzerinde durdu.

Katar Başbakanı, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere kardeş Filistin halkının tüm haklarını desteklediklerini yineledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 535 Filistinli öldürüldü, 77 bin 704 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.