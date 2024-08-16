Katar ve İran, Gazze saldırılarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'da yapılan ateşkes müzakerelerinin ardından İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani ile Bakıri, özellikle Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabalarına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Al Sani, görüşmede Katar'ın bölgesel, uluslararası güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm çabaları destekleme taahhüdünü yineledi.

Bakıri ile Al Sani'nin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladıkları ifade edildi.

İki Bakan, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin dün başlamasından bu yana ikinci kez telefonda görüştü.

Bakıri, dünkü görüşmede İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurgulamıştı.