Katar ve İran içişleri bakanları Doha'da gerilimi azaltma çabalarını ele aldı

Katar ve İran içişleri bakanları Doha'da gerilimi azaltma çabalarını ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar İçişleri Bakanı Al Sani ile İran İçişleri Bakanı Mumini, Doha'da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, gerilimi azaltma çabaları ve istikrarı güçlendirmeye yönelik ortak çalışmalar ele alındı.
Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü Komutanı Şeyh Halife bin Hamed Al Sani, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile bir araya geldi.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler ve gerilimi azaltmaya yönelik çabalar ele alındı.
Al Sani ile Mumini görüşmede karşılıklı ilgi alanına giren çeşitli konuların yanı sıra, mevcut bölgesel zorluklar karşısında istikrarı güçlendirmeye, uluslararası barışı ve güvenliği korumaya yönelik ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA
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