Katar ve İsviçre 1-1 Beraberlikle Ayrıldı - Son Dakika
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Katar ve İsviçre 1-1 Beraberlikle Ayrıldı

14.06.2026 00:51
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar, uzatma dakikalarında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

(SANTA CLARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan Levi's Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsviçre, 17'nci dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan İsviçre, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Katar, uzatma dakikalarında beraberliği yakaladı. 90 artı 5'inci dakikada Boualem Khoukhi'nin attığı golle skoru 1-1'e getiren Katar, sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla B Grubu'nda ilk maçların ardından Katar ve İsviçre birer puana ulaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Katar ve İsviçre 1-1 Beraberlikle Ayrıldı - Son Dakika

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