Katar ve Kuveyt'ten NATO ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Katar ve Kuveyt'ten NATO ile İşbirliği Vurgusu

08.07.2026 00:01
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Katar ve Kuveyt, NATO ile işbirliğinin güvenlikteki önemine dikkat çekti, ortaklıkları güçlendirme kararı aldı.

Katar ve Kuveyt, NATO ile işbirliğinin güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından önem taşıdığını belirtti.

Katar ve Kuveyt, Ankara'da düzenlenen NATO İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Katar heyetine başkanlık eden Katar Dışişleri Bakanlığından sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, NATO İİG Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Bakan Halifi, konuşmasında, ülkesinin 2004'te kurulan İstanbul İşbirliği Girişimi çerçevesinde NATO ile işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.

Halifi, ülkesinin NATO ile pratik işbirliğini geliştirmeye yönelik çabaları desteklediğini, karşılıklı güvenlik kaygılarına yönelik ortak girişimlere katkı sağlamaya ve kapasite geliştirmeye bağlı olduğunu ifade etti.

Bakan Halifi, Katar ile NATO arasında Bireysel Ortaklık ve İşbirliği Programı (ITPP) konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı ancak anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı.

Söz konusu program, iki taraf arasındaki sivil ve askeri işbirliği alanlarının yönetilmesi ve yönlendirilmesi için kapsamlı stratejik bir çerçeve olarak tanımlanıyor.

Halifi ayrıca, NATO himayesinde Katar'da kurulması planlanan bölgesel barış destek operasyonları merkezinin kuruluş sürecinde son aşamaya yaklaşıldığını bildirdi.

Toplantının, güvenlik ve siyasi tehditlerin giderek daha fazla iç içe geçtiği bir dönemde düzenlendiğini belirten Halifi, Orta Doğu'nun güvenliğini ve bölgesel istikrarı etkileyen sorunlarla mücadele için ortak çabaların ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Halifi, bölgesel barış ve istikrarın korunması için diplomasi, diyalog ve ortak girişimlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Kuveyt'ten ortak çalışma vurgusu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah da toplantıda yaptığı konuşmada, İİG kapsamında NATO ile ortak çalışmaları artırma, bölgedeki mevcut ve gelişmekte olan tehditlere karşı işbirliği alanlarını genişletme arzusunu dile getirdi.

Bakan Sabah, ülkesinde NATO ve İİG için bölgesel merkezin bulunmasının iki taraf arasındaki ortaklığın gücünü ve koordinasyon ile yapıcı diyaloğa bağlılığı yansıttığını ifade etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Sabah, İran'ın Kuveyt'e ve sivil tesislerine yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, bunun ülkenin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

Sabah, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının, Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerini de ele alan bir diyalog yoluyla bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Kuveytli Bakan ayrıca, İstanbul İşbirliği Girişimi ülkeleri ile NATO üyeleri arasında 2027 yılında Kuveyt'te bakanlar düzeyinde ortak toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunarak, söz konusu toplantının ortak hedeflere ulaşılmasına ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

2004 yılında başlatılan İstanbul İşbirliği Girişimi, NATO üyesi olmayan Orta Doğu ülkelerinin ittifakla işbirliği yapmasına imkan sağlayarak küresel ve bölgesel güvenliğe katkı sunmayı amaçlayan bir ortaklık platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Bu yılki toplantıya Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar ve Kuveyt'ten NATO ile İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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