Katar ve Ukrayna Savunma İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar ve Ukrayna Savunma İşbirliği Geliştiriyor

28.03.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri ve Ukrayna Başkanı, Doha'da savunma işbirliğini ve bölgesel sorunları görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Doha'da savunma işbirliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Zelenskiy görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgede artan gerilim ve Ukrayna'daki son durum değerlendirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi imkanları da ele alındı.

Tarafların özellikle teknoloji, güvenlik, savunma ve enerji alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Al Sani ile Zelenskiy'nin bölgede süren gerilimin bölgesel ve uluslararası güvenliğe olası etkilerine karşı uyarıda bulunduğu, tansiyonun düşürülmesi ve mevcut gerginliğin kontrol altına alınması için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Zelenskiy'nin, ülkesinin Katar ile dayanışmasını yineleyerek Katar'a yönelik saldırıları kınadığı, Katar'ın egemenliğini, güvenliğini ve vatandaşlarının emniyetini korumak için aldığı önlemlere destek verdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Katar Savunma Bakanlığı da Ukrayna ile teknoloji, savunma yatırımları, ortak projeler ile füze ve İHA'larla mücadelede tecrübe paylaşımını kapsayan bir savunma işbirliği anlaşması imzalandığını duyurmuştu.

Anlaşmanın, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'nin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Rustem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andriy Hnatov ile Doha'da gerçekleştirdiği temasların ardından yapıldığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün Zelenskiy'nin ülkeyi ziyaret ederek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü ve iki ülke arasında savunma tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını açıklamıştı.

Volodimir Zelenskiy bugün ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın bölgedeki güvenliğe etkisini ele almıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Teknoloji, Politika, Güvenlik, İstanbul, Savunma, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Ukrayna Savunma İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 22:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: Katar ve Ukrayna Savunma İşbirliği Geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.