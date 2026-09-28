Kategori 3 Polo Kasırgası Baja California Sur'da karaya ulaşabilir, sel uyarısı var - Son Dakika
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Kategori 3 Polo Kasırgası Baja California Sur'da karaya ulaşabilir, sel uyarısı var

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Kategori 3 Polo Kasırgası'nın bugün Baja California Sur'da karaya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Kasırganın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılırken eyalette okullarda eğitime ara verildi, denizcilik faaliyetleri durduruldu.

Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'nın karaya ulaşması beklenirken, hayati tehlike oluşturabilecek sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kategori 3" seviyesindeki Polo Kasırgası'nın bugün ilerleyen saatlerde Baja California Sur eyaletinde karaya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Kasırganın beraberinde getireceği şiddetli yağışların, özellikle eğimli arazilerde hayati tehlike oluşturabilecek sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, kıyı kesimlerde fırtına kabarması ile büyük ve yıkıcı dalgaların görülebileceği aktarıldı.

Öte yandan, kasırganın yaklaşması üzerine denizcilik faaliyetleri durdurulurken, tedbir amacıyla eyaletteki okullarda eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Kasırgaya hazırlık kapsamında bölgeye çok sayıda personel ile özel ekipman sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kategori 3 Polo Kasırgası Baja California Sur'da karaya ulaşabilir, sel uyarısı var - Son Dakika
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