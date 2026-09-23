Katsina Kakum'da fidye planı istihbaratıyla 18 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Katsina Kakum'da fidye planı istihbaratıyla 18 silahlı çete üyesi öldürüldü

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Katsina eyaletinin Kakum bölgesinde düzenlenen operasyonda, bölge sakinlerini fidye için kaçırmayı planladıkları istihbaratı üzerine 18 silahlı çete üyesi öldürüldü. Açıklamaya göre çok sayıda çete üyesi yaralı kaçtı, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonda 18 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri ofisinden yapılan açıklamada, eyaletin Kakum bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 18 çete üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığı ifade edildi.

Operasyonun çete üyelerinin bölge sakinlerini fidye karşılığında kaçırmayı planladığı yönündeki istihbarat üzerine gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a düzenlenen operasyonda da 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram, Lakurawa ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Katsina Kakum'da fidye planı istihbaratıyla 18 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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