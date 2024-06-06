KAÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KAÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı

KAÜ\'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı

Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) düzenlenen 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Filistin bayrakları taşıyan İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve esprili dövizlerle katılan öğrenciler yer aldı. Kars Valisi Ziya Polat ve Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mezun olan öğrencilere başarılar diledi. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise üniversitenin büyüme ve gelişme kaydettiğini belirtti. Tören, ödül töreni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

06.06.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Prof. Dr. Necati Kaya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, İlahiyat Fakültesi öğrencileri ellerinde Filistin bayraklarıyla, bazı öğrenciler ise ellerindeki esprili dövizlerle katıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, konuşmasında, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ederek, "Yolunuz açık olsun, hafta sonu sizin mezun olduğunuz sıralarda oturmak için öğrencilerimiz sınava girecek, onlara da başarılar diliyorum. Devletini, milletini seven, bu millete ömrünü adayan, gerektiğinde canını seve seve veren gençler yetiştiren velilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger de mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise üniversite yerleşkelerinin personel, öğrenci ve fiziki mekan açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri, 12 fakülte, devlet konservatuarı, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 29 araştırma ve uygulama merkezinde sürdürülmektedir. 2023-2024 eğim öğretim yılında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimde toplam 21 bine yakın öğrenci ile akademik yılımızı tamamlıyoruz. Öğrenci sayımızın içerisinde, 37 farklı ülkeden toplam bin uluslararası öğrenci eğitim ve öğrenim görmektedir. Üniversitemiz akademik kadrosunda 955 öğretim üyesi ve elemanı ile bin 200 idari personel bulunmaktadır."

Tören, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Melike Yalçınkaya'nın konuşmasının ardından Kafkas halk oyunları ve müzik dinletisi ile devam etti.

Törende, fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bazında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Kep atma töreni ve hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından mezuniyet töreni sona erdi.

Törene, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da katıldı.

Kaynak: AA

Kafkas Üniversitesi, Ötüken Senger, Ziya Polat, Filistin, Kars, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
19:15 Bakan Özhaseki, Türkiye’nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST’te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık Bakan Özhaseki, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'te konuştu: 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık
18:49 Fenerbahçe’ye gelecek mi Sterling cephesinden açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama var
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 20:58:04. #1.12#
SON DAKİKA: KAÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement