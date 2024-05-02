KAÜ Öğrencileri Filistin\'e Destek İçin Eylem Yaptı

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Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla ve kurdukları çadırla destek verdi.

Üniversite kampüsü girişinde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen öğrenciler, açtıkları dövizlerle İsrail'i kınadı. Kampüs içerisine Gazze dayanışma çadırı kuran öğrenciler, burada nöbet tutacaklarını bildirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Muhammed İkbal Gül, "7 Ekim'den bugüne 6 ayı aşkın bir süredir terör şebekesi İsrail tarafından yapılan sistemli soykırım insanlık tarihinin en kanlı vahşetleri ile devam etmektedir. 15 binden fazla çocuğun, 10 binden fazla kadının öldürüldüğü, hastanelerin hedef alındığı, yeni doğmuş bebeklerin vahşice katledildiği insanlık tarihinin en kanlı soykırımına karşı yeryüzündeki her bir bireyin insanlık onurunun sesi olarak tepki vermesi insan olmanın temel gereksinimlerinden biridir." diye konuştu.

İnsanlık onurunun galip geleceğini vurgulayan Gül, "Siyonist vahşet son bulacak ve nehirden denize özgür Filistin kurulacaktır." diye konuştu.