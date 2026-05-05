Kaunos'ta Geleceğe İz Projesi Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaunos'ta Geleceğe İz Projesi Şöleni

Kaunos\'ta Geleceğe İz Projesi Şöleni
05.05.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz'deki Kaunos Antik Kenti'nde 'Geleceğe İz Projesi' kültür şöleni düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Kaunos Antik Kenti'nde "Muğla Köyceğiz Geleceğe İz Projesi Kültür ve Değerler Şöleni" gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği, Köyceğiz Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan antik kentte düzenlenen etkinlik kapsamında, alanda gezen katılımcılara Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük tarafından bilgi verildi.

Köyceğiz Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından Kaunos'un geçmişinin anlatıldığı gösteri sunulan etkinlikte, resim sergisi açıldı.

Çörtük, yaptığı açıklamada, Vali İdris Akbıyık'ın himayelerinde antik kentte Geleceğe İz Projesi'nin birinci ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentteki bütün liselerin öğrencilerinin katıldığı etkinlikte farklı alanlarda projeler gerçekleştirildiğini belirten Çörtük, şunları kaydetti:

"Kukla gösterileri, tiyatral gösteriler, kent tanıtımı, yeme içme kültürüne dair çeşitli etkinlikler, el sanatlarımız ve ayrıca Köyceğiz Gençlik İlçe Müdürlüğü de desteklerini esirgemedi. Sonuçta proje, sadece bir gençlik kültür şöleni değil, bir antik kent ile bir ilçe veya il öğrencilerinin, gençlerinin bir araya getirilmesini amaçlamaktaydı. Bu da o anlamda çok değerli. Öğrencilerimize, gençlerimize kültürü tanıtırken, bu kültüre sahip çıkmayı, bu kültürle iç içe olmayı amaçlayan bir projeydi. Kaunos'taki bu etkinlikte de bunu gerçekleştirdiğimize inanıyorum."

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, çeşitli ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaunos'ta Geleceğe İz Projesi Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:41:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kaunos'ta Geleceğe İz Projesi Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.