Samsun'un Kavak ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi.
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kavak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan bayrak sergisine Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerce çizilen ve yapılan bayraklar sergilendi.
Serginin yarında açık olacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kavak İmam Hatip'ten Bayrak Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?