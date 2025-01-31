Kavak Kent Konseyi Toplantısı Gerçekleşti

Güncel

Kavak Kent Konseyi toplantısı gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Başkanı İsmail Ayaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, konsey üyelerinin ilçede tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini paylaşarak verimli bir istişare ortamı oluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda kadın meclisi, engelli meclisi, gençlik meclisi ve çocuk meclisi olmak üzere dört meclis ve ilgili çalışma grupları oluşturulduğunu anlatan Ayaz, "Kent konseyi, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecek. Toplantının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya Kaymakam Taha Genç de katıldı.