Kavak\'ta şehitlere vefa programı düzenlendi

Kavak ilçesinde, Şehit Emre Kaan Arlı anısına "Şehitlerimize Vefa Programı" düzenlendi.

Atayurt Mahallesi Şehitlik Anı Evi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Töre, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıraları anılarak vatan sevgisi, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağının ifade edildiği programda, tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.