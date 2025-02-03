Kadirli\'de Kavşakta Kaza: 2 Yaralı

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönünde ilerleyen otomobil, kavşakta dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Efendi ERKAYIRAN-Kamera: OSMANİYE,