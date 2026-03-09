Kavuncu: Azerbaycan’a Saldırıyı Kınıyoruz - Son Dakika
Kavuncu: Azerbaycan’a Saldırıyı Kınıyoruz

09.03.2026 17:05
İYİ Parti sözcüsü Kavuncu, Azerbaycan'a yönelik saldırıyı kınadı ve petrol fiyatları üzerindeki etkileri vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Azerbaycan bizim için herkesten farklı. İki devlet tek millet şiarıyla birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Azerbaycan'a yönelik bu saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, dünyanın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kaosa sürüklendiğini söyledi.

Azerbaycan topraklarına düşen füzenin gerilimi yükselttiğini belirten Kavuncu, "Azerbaycan bizim için herkesten farklı. İki devlet tek millet şiarıyla birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Azerbaycan'a yönelik bu saldırıyı kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Buğra Kavuncu, Orta Doğu'da bombalanan enerji kaynaklarından ötürü petrol fiyatlarının arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dün gece 120 dolarları gördü. Şu anda 100 dolarlar civarında seyrediyor ama uzmanların söylediği 150 dolara kadar varabilecek bir rakamdan bahsediliyor ki şu andaki fiyat bile son 2 yılın en yüksek fiyatı. Bununla beraber Hürmüz Boğazı'nın risk altında kalmış olması, geçişlerin çok kısıtlı şekilde yapılabiliyor olması, maliyetlerdeki artışları elbette ki etkiliyor. Orta Doğu'dan Çin'e giden süper tanker kiralama ücreti 400 bin doların üstüne çıktı. Yani navlun ve sigorta fiyatları da petrolle beraber anormal seviyelerde. Bütün bu olup bitenin sadece bizi değil bütün ülkeleri etkileyeceği çok açık ve net."

Yaşanan gelişmeler kapsamında Meclis'in bilgilendirilmesi için yaptıkları çağrıyı hatırlatan Kavuncu, "Haftalar sonra sesimiz duyuldu ve nihayet Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Meclis'te bir bilgilendirme toplantısı yapacak." ifadesini kullandı.

Kavuncu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, emekli ikramiyeleri konusunda yaptığı açıklamayla emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, emekli ikramiyelerinin asgari ücretin yarısı kadar olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, İYİ Parti, Ekonomi, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
