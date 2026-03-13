Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Mersin’de belediyeye bağlı aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kavurmada at eti çıkmasıyla gündeme gelen skandalla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. DNA analizleri sonucu etlerin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan ve üç birinciliği bulunan Smart Latch isimli kısrağa ait olduğu belirlenirken, atın sahibi Suat Topçu yaşananlara ilişkin sessizliğini bozdu.

"HAYIR YAPMAK İSTERKEN KÖTÜLÜĞE VESİLE OLDUK"

Topçu, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek atı yarış hayatının ardından damızlık yapmak amacıyla çiftliğe götürdüklerini söyledi. Veteriner kontrollerinde kısrağın rahminde sorun bulunduğunun ortaya çıktığını aktaran Topçu, bu nedenle damızlık olamayacağının kendilerine bildirildiğini ifade etti.

Atı sahiplendirmek istediklerini anlatan Topçu, nakliyeci aracılığıyla Osmaniye’de insanların hobi amaçlı at bindiği bir çiftliğe gönderdiğini belirtti. Yaklaşık 15-20 gün önce Tarım İl Müdürlüğü Atçılık Şubesi’nden arandığını söyleyen Topçu, olayın ardından resmi ifade verdiğini ve sorumluların bulunmasını istediğini dile getirdi.

Milliyet'te konuşan ve yaşananlarla ilgili üzüntüsünü dile getiren Topçu, “Hayır yapmaya uğraşırken kötülüğe vesile olduk” dedi.

"HATAM DEVRİNİ YAPMADAN BAĞIŞLAMAK OLDU"

Atın resmi devrini gerçekleştirmeden sahiplendirmesinin hata olduğunu kabul eden Topçu, “Benim hatam atın satışını yani devir işlemini yapmadan bağışlamak oldu. Suçlu kimse ortaya çıkarılsın” dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta, tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.