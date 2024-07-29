Kavurucu sıcaklarda 50 dereceyi bulan suya girerek şifa arıyorlar - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklarda 50 dereceyi bulan suya girerek şifa arıyorlar

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları, kavurucu sıcaklarda bile yaklaşık 50 derece sıcaklığa sahip olan şifalı suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kaplıcalara gelen vatandaşlar, çevre illerden ve ülke dışından gelen ziyaretçilerle birlikte hastalıklarına şifa bulmak için sıcak suyun tadını çıkarıyor. Birçok insanın sağlığına kavuştuğunu belirten vatandaşlar, Diyadin kaplıcalarını tavsiye ediyor.

29.07.2024 21:46
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Kavurucu sıcaklarda 50 dereceyi bulan suya girerek şifa arıyorlar

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, dört sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor. Kavurucu sıcaklarda bile yaklaşık 50 derece sıcaklığa sahip olan kaplıcalara gelen vatandaşlar hastalıklarına şifa bulmak için sıcak suyun tadını çıkarıyor.

Çevre illerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini ve birçok insanın bu su sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyleyen kaplıca tesisi işletme sahiplerinden Müslüm Koran, "Ülkemizin dört bir yanından müşterilerimiz geliyor. Yaz aylarında insanlar buraya kaplıcalar için geliyor. Diyadinliler için burası zaten olmazsa olmazlardandır. Bel fıtığı, romatizma, yaralar gibi hastalıklar için çok iyidir. Suyun çıktığı yerde sıcaklık 80 derece civarında. Biz bunu burada ayarlıyoruz. Şu an suyun sıcaklığı 50 derece. Çok rahat girebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Yaşadığı birçok sağlık problemine Diyadin kaplıcalarında şifa bulduğunu söyleyen vatandaşlardan Musa Kınat, "Dirseklerimde ağrı vardı, birçok doktora gittim. Ama bir türlü geçiremedim. Daha sonra buraya geldim. 3 senedir geliyorum. İlk sene kollarımdaki ağrının azaldığını gördüm. Daha sonra her sene gelmeye başladım. Ben de ne bel ağrısı ne de dirsek ağrısı kaldı. Hastalığı olan herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Cilt Hastalıkları, Kaplıca, Diyadin, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavurucu sıcaklarda 50 dereceyi bulan suya girerek şifa arıyorlar - Son Dakika

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