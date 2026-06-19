Kaya'dan Öğrencilere Destek ve İktidara Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar dilerken, iktidarı eleştirdi. Kaya, "Eğitim bir haktır, zorunludur ve parasızdır. Anayasa'yı her konuda çiğnediniz; bu konuda çiğnemenize izin vermeyeceğiz. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızın hayalleriyle oynuyorsunuz" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi doğrultusunda 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS öncesinde açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Öncelikle bilinmesini isterim ki; bu sınav sizin değerinizi, kişiliğinizi, yeteneklerinizi ve hayallerinizi belirleyen bir sınav değildir. Bu sınav yalnızca belirli bir günde ortaya koyduğunuz performansı ölçmektedir. Sizler, herhangi bir sınav sonucundan çok daha değerlisiniz."

Ne yazık ki AKP iktidarı yıllardır gençlerimize çalışarak, emek vererek ve nitelikli bir eğitim alarak başarılı olunamayacağı duygusunu dayatmaktadır. Gençleri umutsuzluğa, geleceksizliğe ve çaresizliğe mahküm eden politikalar uygulanmaktadır. Bunun en somut göstergelerinden biri de üniversiteye giriş sınavlarına olan ilginin azalmasıdır. 2025 yılında lise mezunu olan yaklaşık 831 bin öğrencinin 270 bine yakını YKS'ye başvuru dahi yapmamıştır.

"GELECEĞİN SAHİBİ SİZLERSİNİZ"

Gençlerimizin önemli bir bölümü gelecek umudunu kaybetmekte, eğitim ile yaşam arasında kurması gereken bağı kuramamaktadır. İktidarın gençlere sunduğu tablo; güvencesizlik, işsizlik ve belirsizliktir. Bugün kimi zaman 'yeni nesil suç örgütleri' tartışmaları üzerinden konuşulan olguların temelinde de gençlerin içine sürüklendiği bu umutsuzluk ve geleceksizlik bulunmaktadır. Ancak gençlerimize çağrım açıktır: Bu tabloya teslim olmayın. Başınızı dik tutun. Geleceğin sahibi sizlersiniz."

Gençlere seslenen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçoğunuz devlet okullarında, sınırlı olanaklarla, büyük fedakarlıklarla eğitim hayatınızı sürdürdünüz. Eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kaldırıldığı, ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı bir dönemde sınava hazırlanmak zorunda kaldınız. Bakanların ve ayrıcalıklı kişilerin çocukları her hafta deneme sınavı yapılan özel okullarda eğitim görürken, aynı Bakanlığın sorumluluğundaki devlet okullarında deneme sınavlarının uygulanması çeşitli gerekçelerle engellenmiş, sınav organizasyonu yapan öğretmenler dahi uyarılmıştır. Bu durum eğitimdeki eşitsizliğin ve çifte standardın açık bir göstergesidir."

"GÖSTERDİĞİNİZ EMEK VE KARARLILIKLA GURUR DUYMALISINIZ"

Sizler bu adaletsizliklere rağmen mücadele ettiniz, çalıştınız ve bugünlere geldiniz. Bu nedenle yalnızca sınav sonucunuzla değil, gösterdiğiniz emek ve kararlılıkla da gurur duymalısınız. Sınav günü kendinize güvenin. Olumlu düşünmeye, günlük rutininizi korumaya ve sakin kalmaya özen gösterin. Unutmayın; kim olduğunuz, hangi puanı aldığınızdan çok daha önemlidir. Sizler bu eşitsiz eğitim sisteminden ve bu adaletsiz düzenden çok daha değerlisiniz."

Velilere de çağrıda bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızın eğitim hakkı için büyük fedakarlıklar yaptığınızı biliyorum. Derinleşen yoksulluğa rağmen tüm imkanlarınızı seferber ederek onların yanında oldunuz. Bu nedenle çocuklarınızı yalnızca sınav sonucuna göre değerlendirmeyin. Onların gösterdiği emeği, sabrı ve mücadeleyi görün ve takdir edin."

"AKP, EĞİTİMDE YARATTIĞI EŞİTSİZLİKLERİN SORUMLULUĞUNU AİLELERE YÜKLEMEYE ÇALIŞIYOR"

AKP iktidarı yıllardır eğitimde yarattığı eşitsizliklerin sorumluluğunu ailelerin omuzlarına yüklemeye çalışmaktadır. Çocukların başarılı olabilmesi için özel dersler, özel okullar, kurslar, dershaneler ve özel koçluk hizmetleri zorunluymuş gibi bir algı yaratılmaktadır. Bu anlayış eğitim hakkını parası olanın ulaşabildiği bir ayrıcalığa dönüştürmektedir. Sakın kendinizi suçlamayın. Sizler de çocuklarınız da elinizden geleni yaptınız. Çocuklarınıza ve onların geleceğine inanmaktan vazgeçmeyin."

YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Kaya, "Bir kez daha YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; onların eşit, adil, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkı için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Eğitim bir haktır, zorunludur ve parasızdır! Anayasayı her konuda çiğnediniz; bu konuda çiğnemenize izin vermeyeceğiz. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızın hayalleriyle oynuyorsunuz" dedi.