Kaya Sansarı Su İçerken Görüntülendi

Kaya sansarının su içme anları foto kapana yakalandı
ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kaya sansarının suç içme anlarını paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından kaya sansarının foto kapana yakalanan su içme anları paylaşılarak, "OhhhMis. Kimsecikler yokken kana kana içtim suyumu
Azıcık da gölgenin tadını çıkarsam diyorum teşekkürler milli parklar" denildi.
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