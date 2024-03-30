Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Hakkari ve 215 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 218, Palandöken'de 215, Kartalkaya'da 154, Palandöken 2'de 150, Ergan'da 140, Sarıkamış'ta 134, Hesarek'te 70, Erciyes ve Zigana'da 60, Yalnızçam'da 55, Uludağ'da 45 ve Yıldız Dağı'nda 35 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.03.2024 En düşük En yüksek Hakkari PB -11 8 Palandöken AB -3 9 Kartalkaya ÇB 6 15 Ergan A 2 11 Sarıkamış PB -4 10 Hesarek AB 3 12 Erciyes AB 6 16 Zigana AB 8 17 Yalnızçam AB -5 10 Uludağ AB 8 15 Yıldız Dağı PB 8 20 (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, A: Açık, ) (PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, A: Açık, )

Kaynak: AA