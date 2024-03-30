Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı - Son Dakika
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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

Hakkari ve Palandöken kayak merkezleri, en fazla kar kalınlığına sahip olan bölgeler oldu. Hakkari'de 218 santimetre, Palandöken'de ise 215 santimetre kar ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı sırasıyla 154 santimetre ile Kartalkaya, 150 santimetre ile Palandöken 2, 140 santimetre ile Ergan, 134 santimetre ile Sarıkamış, 70 santimetre ile Hesarek, 60 santimetre ile Erciyes ve Zigana, 55 santimetre ile Yalnızçam, 45 santimetre ile Uludağ ve 35 santimetre ile Yıldız Dağı olarak kaydedildi. Ayrıca, bazı kayak merkezlerinde hava sıcaklıklarının en düşük ve en yüksek değerleri de verildi.

30.03.2024 15:09
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Hakkari ve 215 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 218, Palandöken'de 215, Kartalkaya'da 154, Palandöken 2'de 150, Ergan'da 140, Sarıkamış'ta 134, Hesarek'te 70, Erciyes ve Zigana'da 60, Yalnızçam'da 55, Uludağ'da 45 ve Yıldız Dağı'nda 35 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez30.03.2024En düşükEn yüksek
HakkariPB-118
PalandökenAB-39
KartalkayaÇB615
ErganA211
SarıkamışPB-410
HesarekAB312
ErciyesAB616
ZiganaAB817
YalnızçamAB-510
UludağAB815
Yıldız DağıPB820
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, A: Açık, )

Kaynak: AA

Hakkari, Spor, Güncel, Son Dakika

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