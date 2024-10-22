Kayalara Sıkışan Kadın 7 Saatte Kurtarıldı

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Hunter Valley bölgesinde kayaların arasına düşen telefonunu almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan kişi, 7 saatin sonunda kurtarıldı.

ABC News sitesindeki habere göre, acil servis yetkililerinin ekim ayı başında yaşanan olaya ilişkin açıklamaları basına yansıdı.

Buna göre, arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Matilda Campbell'in telefonu iki büyük kayanın arasına düştü.

Telefonuna uzanmaya çalışırken düşen ve yaklaşık 3 metre derinlikte baş aşağı bir şekilde kayaların arasına sıkışan Campbell'i 1 saat sonra arkadaşları buldu.

Arkadaşlarının acil servis yetkililerini araması üzerine Campbell, 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olaydan hafif yaralarla kurtulan Campbell'in telefonu ise düştüğü yerden çıkarılamadı.