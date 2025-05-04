Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobilde emniyet kemeri takılı olan çift yara almadan kurtuldu.
Ahmet Kılıç yönetimindeki 41 NF 149 plakalı otomobil, Samsun Sinop Karayolu Kozköy Mahallesi'nde çelik bariyere çarptı ve su kanalına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan evli çiftin şoka girdiği, emniyet kemeri taktıkları için kazayı yaralanmadan atlattığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kayalık Çiğnenmiyor: Yakakent'te Kazadan Sağ Kurtuldular - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?