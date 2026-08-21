Kayapınar'da Silahlı Olayların Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Kayapınar'da Silahlı Olayların Şüphelisi Tutuklandı

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Diyarbakır Kayapınar'da kurşunlama ve yaralama olaylarıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde farklı tarihlerde bir iş yerinin kurşunlanması ve bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce Kayapınar'da 27 Temmuz'da bir iş yerinin kurşunlanması, 15 Ağustos'ta da bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, iki olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayapınar'da Silahlı Olayların Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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