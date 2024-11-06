Kayapınar Şehir Hastanesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kayapınar Şehir Hastanesi Toplantısı Yapıldı

Kayapınar Şehir Hastanesi Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da, 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin altyapı hizmetleri ele alındı.

06.11.2024 16:47
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında inşası devam eden "Kayapınar Şehir Hastanesi Altyapı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonundaki toplantıda, 263 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden 1000 yataklı Şehir Hastanesinin ulaşım, elektrik, doğal gaz, internet, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri ele alındı.

Çalışmalara ilişkin konuşan Vali Zorluoğlu, "Bu önemli sağlık yatırımının her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Üst düzey donanımla hizmet sunacak hastanemiz hem Diyarbakır'a hem de komşu illere şifa dağıtacak." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Başkan Yardımcısı Melahat Erdemir de yaptığı sunumda, şunları kaydetti:

"263 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Şehir Hastanesinde, 326 yoğun bakım odası, 37 ameliyathane ve 250 polikliniğin hizmet verecek. 1432'si açık 1113'ü kapalı olmak üzere 2 bin 545 araç park yeri bulunacak. Bu sayının 3 bin 500'e çıkarılması adına çalışmalar devam etmekte. Otoparkta elektrikli araçlar için şarj istasyonları ve bisiklet parkı da bulunacak."

Ayrıca, toplantıda, temiz ve atık su, kanalizasyon şebeke hatları yapımı, su kanalları, elektrik enerji nakil hatları, internet ve telefon şebeke hatları ile doğal gaz arzına ilişkin ilgili kurum müdürleri görüş bildirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Karayolları 9. Bölge Müdürü İlker Travaç, DEDAŞ İl Müdürü Bülent Uğur Kaya, Türk Telekom İl Müdürü Uğur Midyatlı, DİSKİ Müdürü Mehmet Şerifoğlu'nun yanı sıra ilgili kurum müdür yardımcıları ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayapınar Şehir Hastanesi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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