Kaybolan 6 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 6 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Kaybolan 6 Yaşındaki Çocuk Bulundu
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Kepsut'ta kaybolan otizmli 6 yaşındaki çocuk, 4 saatlik arama sonrası ormanda bulundu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki otizmli erkek çocuk, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından bulundu.

Yoğunoluk Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra ormanlık alana giden ve haber alınamayan Yavuz Selim Erol'un (6) ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına 80 jandarma personeli, AFAD, UMKE ekipleri ile yaklaşık 50 vatandaş katıldı. Çalışmalara jandarmaya ait dron ile havadan da destek verildi.

Ekipler, küçük çocuğu kaybolduğu noktaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan 6 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika

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