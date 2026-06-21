Kaybolan 72 Yaşındaki Kadın Bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

İlçeye bağlı Çampınar köyünde, zihinsel engelli olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği belirtilen Gülistan Y'nin kaybolduğu yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği geniş çaplı arama kurtarma faaliyetleri sonucu Gülistan Y'ye ulaşıldı.

Gülistan Y, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.