Kaybolan 86 Yaşındaki Zeynep Aydın Fındık Bahçesinde Bulundu

Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Zeynep Aydın, fındık bahçesinde sağ bulundu.
Bahçeli Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Aydın'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
AFAD Giresun İl Müdürlüğü koordinesinde polis, AFAD, AKUT, ATAK ve vatandaşların katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.
Bir fındık bahçesinde bulunan Aydın'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
