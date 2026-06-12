Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Çoban Koç'tan iki gün önce haber almayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışmalarına başlamıştı.