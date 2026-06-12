Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

12.06.2026 11:19
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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'un bulunması için arama sürüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Çoban Koç'tan iki gün önce haber almayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Okan Koç, Erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zerin Mm Zerin Mm:
    umarım arama çalışmaları sonuç verir diye düşünüyorum da şehirde bile insanlar kaybolup bulunamıyo bu tür yerlerde çok daha zor oluyo herhalde ekiplerin başarılı olmasını diliyorum keşke böyle haberler olmasaydı bari 0 0 Yanıtla
  • Yasemin Alaca Yasemin Alaca:
    ya bu çocuk çalışmaya gitmişki hayvan otlatmak zorunda kalmış şimdi böyle bi şey oluyor gerçekten zor zamanlar yaşıyoruz 0 0 Yanıtla
  • Öykü Avci Öykü Avci:
    ay çocuğun ailesi çok zor durumda olmalı bu yaşta böyle bi olay başına gelmesi çok üzücü inşallah bulunur da sağ salim eve döner bir an önce dua edelim hepimiz 0 0 Yanıtla
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