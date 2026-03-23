Kaybolan Dağcı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu (53) için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün Salihli ilçesine bağlı Çakaldoğan Mahallesi mevkisinden zirve yürüyüşüne çıkan Umut Tanrıkulu, bir süre sonra yönünü kaybetti. Tanrıkulu'nun kaybolduğu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşlar da katıldı. Çalışmalar esnasında Tanrıkulu'na ait bazı eşyalara ulaşıldı. Burhan Mahallesi Yayları Allahtankarlı mevkisindeki arama-kurtarma çalışmalarına havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla devam edileceği bildirildi.