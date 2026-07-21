Kaybolan Dağcı Yüksel Işık'ın Cenazesi Bursa'ya Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaybolan Dağcı Yüksel Işık'ın Cenazesi Bursa'ya Uğurlandı

21.07.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cilo Sat Dağı'nda kaybolan Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu, askeri törenle memleketine gönderildi.

HAKKARİ'de Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi'ne tırmanış sırasında kaybolan, arama çalışmalarının 5'inci gününde cansız bedeni bulunan emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık'ın (61) cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri geri döndü. Tek başına zirve tırmanışını sürdüren Yüksel Işık'tan bir süre sonra haber alınamadı. Bunun üzerine durum, yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak dağcılık ve benzeri sportif faaliyetlerin yasaklandığı bölgede, 65 personel ve gönüllünün katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 2 insansız hava aracı (İHA), 5 dron ve 14 araç kullanıldı. Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da yer aldığı arama çalışmalarının 5'inci gününde, Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınında Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra iple asılı kaldığı belirlenen bölgeden alınan Işık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık için Hakkari Devlet Hastanesi bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve duaların okunmasının ardından Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Yüksel Işık'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Toros Dağları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Dağcı Yüksel Işık'ın Cenazesi Bursa'ya Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı Emre Mor yeni takımına imzayı attı

11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:05
Rekor zam En düşük maaş 153 bin oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:21:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kaybolan Dağcı Yüksel Işık'ın Cenazesi Bursa'ya Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.