Kaybolan Dağcının Kurtarılması

14.04.2026 14:23
Antalya'da yürüyüşe çıkan Oğuzhan A. kayboldu, AFAD dronla buldu. Durumu iyi.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yürüyüş için dağa çıkan Oğuzhan A. (32), yolunu kaybedince durumu 112'ye bildirdi. Telefonunun şarjı bitince iletişimi kesilen Oğuzhan A., AFAD ekibinin dron destekli çalışması ile bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Altınyaka yolu üzerindeki dağda meydana geldi. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen Oğuzhan A., aracını park ettikten sonra yürüyüş amacıyla dağa çıktı. Bir süre yürüyen Oğuzhan A., yönünü kaybetti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Oğuzhan A.'nın ihbarıyla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

DURUMU İYİ

Bir süre sonra Oğuzhan A.'nın cep telefonunun şarjının bitmesi ile iletişim kesildi. AFAD ekibi hem yaya hem de dron desteğiyle geniş çaplı arama çalışması yürüttü. Titiz çalışmalar sonucunda Oğuzhan A.'nın bulunduğu nokta tespit edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede Oğuzhan A.'ya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Oğuzhan A., ekipler eşliğinde dağdan indirildi. Oğuzhan A., daha sonra aracıyla bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Güncel, AFAD, Doğa, Son Dakika

15:06
14:56
14:23
12:43
12:18
11:09
