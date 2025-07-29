Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları 4. gündür devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında 4 gün önce kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (27) için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Şanlıurfa'nın yanı sıra Hatay'dan gelen dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını geniş bir alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

Yıldız'ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Haliliye ilçesinde 26 Temmuz'da sulama kanalına giren Yıldız, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.