Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 çocuk bulundu.
Gayza köyü yakınlarındaki ormanlık alana giden 15-16 yaşlarındaki A.Ö. ve M.Y'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 20 araç 80 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucu çocuklar, Sarıçiçek Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.
Çocuklar, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kaybolan İki Çocuk Ormanda Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?