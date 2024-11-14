Kaybolan İki Kız Çocuğu Bulundu

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SAMSUN'da aileleri tarafından 9 Kasım'da kayıp başvurusu yapılan D.B. (17) ve M.Ö. (17) isimli iki kız çocuğu, polis tarafından bulundu.

Samsun'da 9 Kasım'da evlerinden çıkarak dışarıda buluşan D.B. ve M.Ö.'den aileleri bir daha haber alamadı. Telefonlarına cevap vermeyen ve gidebilecekleri her yerde aranan iki kız çocuğu için polise kayıp başvurusu yapıldı. Kayıp müracaatı ardından Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu kayıp kız çocukları, dün Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadaşlarına ait ikamette bulunarak ailelerine teslim edildi.