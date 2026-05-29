Kaybolan Kadının Cesedi Derede Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaybolan Kadının Cesedi Derede Bulundu

Kaybolan Kadının Cesedi Derede Bulundu
29.05.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hediye Karakulak, Ardahan'da kaybolduktan 5 saat sonra derede ölü bulundu. Jandarma soruşturma başlattı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, sabahtan itibaren kayıp olarak aranan Hediye Karakulak'ın (53), yaklaşık 5 saat sonra derede cesedi bulundu.

Göle'de Gedik Mahallesi'nde oturan Hediye Karakulak'ın saat 08.00 sıralarında dereye doğru gittiğini gören yakınları, dönmediğini fark edip arama yaptı. Bölgede yakınlarının aramaları sonuç vermeyince, Karakulak'ın kaybolduğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını dere etrafında yoğunlaştırdı. Saat 13.00 sıralarında derede Hediye Karakulak'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD görevlileri tarafından sudan çıkarılan Karakulak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ardahan, Güncel, Hediye, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Kadının Cesedi Derede Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Montella bombası Fenerbahçe'den Montella bombası
Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızına göz dikti Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Mehmet Topal’a Avrupa’dan talipler artıyor Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 16:03:51. #7.12#
SON DAKİKA: Kaybolan Kadının Cesedi Derede Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.