Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 2 Ağustos'tan beri kayıp M.A.Y için arama çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Karadere Mahallesi'nde yaşayan M.A.Y'den 2 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando, AFAD ile Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Fethiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişiyi bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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