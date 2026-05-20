Kayıp 4 Genç Ormanda Bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 4 kişi ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün, Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan E.A. (15), İ.Ö. (17), K.Ö. (14) ve F.D'den (19) haber alamayan yakınları durumu gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Menderes ilçesinde ormanlık alandaki Değirmendere Şelalesi'ne gittikleri öğrenilen 4 kişi için saat 01.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, saat 06.30'da şelaleye yakın bir bölgede kayıp 4 kişiyi buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.