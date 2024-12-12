Kayıp Başvurusu Yapan Şüpheli, Kayıp Kişiyi Öldürmekten Tutuklandı - Son Dakika
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Kayıp Başvurusu Yapan Şüpheli, Kayıp Kişiyi Öldürmekten Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kayıp başvurusu yaptığı S.K'yi öldürdüğü iddiasıyla Gökhan K. tutuklandı. S.K'nin kaybolduğu ihbarını yapan Gökhan K'nın, 20 Ekim 2014'te kayıp başvurusu yaptığı tespit edildi. Soruşturma, S.K'nin öldürülme ihtimaline odaklanarak genişletildi ve Gökhan K. gözaltına alındı.

12.12.2024 14:48
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2023'te S.K'nin kızı S.K'den uzun zamandır haber alamadığıyla ilgili müracaatı üzerine başlatılan çalışmalar sürdürüldü.

Soruşturma kapsamında Gökhan K'nin, 20 Ekim 2014'te İskenderun Şehit Haydar Polis Merkezi Amirliğine giderek S.K'nin kayıp olduğuyla ilgili müracaatının bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalar çerçevesinde S.K'nin öldürülme ve maaşlarının çekilme ihtimalini değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.

S.K'nin kaybolduğu ihbarını yapan ve konuyla ilgili bir televizyon programına katılan Gökhan K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gökhan K, kayıp başvurusu yaptığı S.K'yi öldürdüğü iddiasıyla televizyon programında gözaltına alındı.

İskenderun ilçesine getirilen Gökhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayıp Başvurusu Yapan Şüpheli, Kayıp Kişiyi Öldürmekten Tutuklandı - Son Dakika

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