Kayıp bebek soruşturmasında baba ve iki şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından baba Yusuf Balıkçı ile İsmail B. ve Rahime B. sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Babanın çok sakin göründüğü dikkat çekerken, Rahime B. bebekle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
3 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından baba Yusuf Balıkçı ile İsmail B. ve Rahime B. sağlık kontrolü için İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Babanın çok sakin göründüğü dikkat çekti. Rahime B. ise bebekle ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: DHA
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