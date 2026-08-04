Kayıp C.D. Bulundu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan kişi bulundu.

Bahçedere Mahallesi'ndeki evinden ayrılan C.D'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Ekipler, C.D'yi Kavakbaşı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan mazgalın içinde tespit etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan C.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

C.D. için ailesinin dün yaptığı kayıp ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.