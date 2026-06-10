Kayıp Çocuk Jandarma Tarafından Bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuğu bulan Jandarma Uzman Çavuş Semih Culacı, yaşadıklarını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran'da Düzköy Mahallesi'nde hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. İz takip köpeğiyle bölgeye giden 26 jandarma personeli, çocuğu evinden 950 metre uzaklıkta buldu.

Çocuğun bulunduğu anlar, jandarmanın yaka kamerasınca kaydedildi.

Çocuğu bulan İl Jandarma Komutanlığı 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Semih Culacı, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün karakola kayıp çocuk ihbarı yapıldığını anlattı.

Culacı, karakol komutanının kayıp çocuğun hava kararmadan sağ salim bulunup ailesine teslim edilmesi için tüm personele aramaya katılması emrini verdiğini belirterek, "Birliğimizdeki tüm araçlarla bölgeye hareket ettik. Bölgeye intikal ederken İl Jandarma Komutanlığının dron ekibi, iz takip köpeği ve komando birliği de yola çıkmıştı. Olay yerine vardığımızda Göktürk'ün annesi şoka girmiş halde ağlıyordu. Komutanımız, Göktürk'ün, annesi, teyzesi ve komşularıyla görüşüp durumu dinledi ve bizlere görev dağılımı yaparak sorumlu olduğumuz arama sahalarını belirledi." dedi.

Göktürk'ün kaçırılmış olabileceği ihtimalini de değerlendirerek ilçenin çıkış yollarını da kapattıklarını dile getiren Culacı, bölgenin ormanlık, havanın yağışlı ve kararmak üzere olması nedeniyle çocuğun en kısa sürede bulunması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

"Onu bulmak ve sağlıklı olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti"

Kendisinin de mesai arkadaşları gibi ormanın içine doğru seslenerek ilerlediğini aktaran Culacı, şöyle devam etti:

"Göktürk ıslanır, üşür, düşer bayılır, bulamayız diye endişeli olsam da onu sağ salim bulacağımıza dair inancım tamdı. Aramaya devam ederken bir anlık sesini duydum, çok heyecanlandım, sesin geldiği yöne doğru hızla ilerledim. Zeminin ıslak ve kaygan olması ilerlemeyi zorlaştırıyordu. Bir süre sonra onu yol üzerinde görünce içimdeki endişe, yerini mutluluğa bıraktı. O an kendi çocuğumu bulmuş gibi sevindim. Onu bulmamın heyecanıyla arkadaşlarımı yanıma çağırdım. Göktürk'ü kontrol etmeleri için sağlık görevlilerine götürdük.

Onu bulmak ve sağlıklı olduğunu görmek hepimizi çok mutlu etti. Çünkü aramaya katılan tüm personel sanki kendi evladını ararmış gibi Göktürk'ü bulmaya çalışıyordu. Evlatlarını bizim yanımızda gören Göktürk'ün anne ve babasının yüzlerinde oluşan mutluluğu tarif edemem. 3 yaşında, kaybolan bir çocuğu bir taraftan yağmur yağarken, bir taraftan hava kararmak üzereyken sağ salim bulup ailesine teslim etmenin huzur ve mutluluğu içime doldu."

Jandarmanın milletin evladı olduğuna dikkati çeken Culacı, "Bu milletin evladı da bizim evladımızdır. Bu düşünceyle görev yaptığımız için çok süratli organize olup kısa süre içinde olumsuz durumlar yaşanmadan evladımızı bulduk. Jandarma olarak en büyük mutluluğumuz vatandaşımızın gözünde sevinç, mutluluk parıltısı görebilmektir. Küçücük bir yavruyu kurtardığımız ve anne babasının kollarına teslim ettiğimiz için çok mutluyuz. Milletimizin her daim hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.