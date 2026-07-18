Kayıp Dağcı İçin Hakkari'de Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Kayıp Dağcı İçin Hakkari'de Arama Çalışmaları Sürüyor

Kayıp Dağcı İçin Hakkari\'de Arama Çalışmaları Sürüyor
18.07.2026 12:01
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Cilo Sat Dağı'nda kaybolan Yüksel Işık'ı bulmak için 4 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

HAKKARİ'de, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de aralıksız sürüyor. Arama kurtarma ekipleri ile profesyonel dağcıların katıldığı arama çalışmalarına helikopter ve dronla da havadan destek veriliyor.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'na tırmandı. 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ve Cennet Cehennem Vadisi'nde tırmanış sırasında dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra Işık'tan haber alınamayınca durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi itfaiyesi ve diğer destek ekipleri sevk edildi. Dağcılık, zirve tırmanışı, trekking (doğa yürüyüşü) ve benzeri sportif faaliyetler geçici olarak yasaklandığı bölgede ekipler, 4 gündür zorlu arazi şartlarına rağmen kayıp dağcıya ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sarp kayalıklar ve zorlu hava koşullarına rağmen Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi çevresinde belirlenen güzergahlar tek tek kontrol ediyor. Van AFAD ekipleri ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan profesyonel dağcı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda insansız hava araçları ve dronlarla da geniş kapsamlı taramalar yapılıyor.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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