Kayıp Demans Hastası 5 Gündür Bulunamıyor

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Kırıkkale'de kaybolduğu bildirilen 70 yaşındaki demans hastasından 5 gündür haber alınamıyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 14 Şubat'ta ayrıldıktan sonra Aydemir Şatay'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, demans hastası olduğu öğrenilen Şatay için arama çalışması başlattı.

Çalışmalarını Şatay'ın cep telefonunun en son sinyali verdiği Etiler Mahallesi mevkisinde yoğunlaştıran ekipler, dere kenarı, bahçeli evler ve binaların bodrum katlarında arama yaptı.

Ekiplerin, arama çalışması devam ediyor.